अजब संयोग: 62 साल के नाना और 17 साल की दोहिती ने एक साथ दी 12वीं की परीक्षा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के एग्जाम शुरू

मूलाराम मेघवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1987 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वर्षों बाद शिक्षा के प्रति फिर से रुचि जागी और उन्होंने उम्र को पीछे छोड़ते हुए 12वीं की परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया।वहीं रेखा मेघवाल ने वर्ष 2023-24 में 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए 12वीं की परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र पर ऐसे कई अन्य अभ्यर्थी भी पहुंचे, जिन्होंने लंबे समय पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और अब 40 वर्ष से अधिक उम्र में फिर से शिक्षा की राह पकड़ी है।