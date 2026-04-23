Health Alert: मासूम सा दिखने वाला कबूतर आपको पहुंचा रहा अस्पताल, हवा में घोल रहा धीमा ‘जहर’, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

जोधपुर। कहानियों और कथाओं में कभी संदेशवाहक माने जाने वाले कबूतर अब स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देश के अन्य शहरों की तरह राजस्थान में भी कबूतरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार शहरीकरण, ऊंची इमारतों की बढ़ती संख्या और लोगों की ओर से नियमित रूप से दाना डालने की प्रवृत्ति ने इनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया है। मारवाड़ क्षेत्र में खुले भवन, छज्जे और पानी की उपलब्धता के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।