Blackout: अलर्ट मोड पर फलोदी, बजेगा सायरन, फिर होगा ब्लैकआउट, कलक्टर की जनता से बड़ी अपील

जिला कलक्टर ने शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक सहभागिता से बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जा सकेगी और आपात स्थिति में नुकसान को कम किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले रावतभाटा में हवाई हमले पर मॉकड्रिल की गई और रात 8 बजे ब्लैकआउट किया गया था। वहीं सलूम्बर में 20 अप्रेल को 10 मिनट का ब्लैकआउट कर हवाई हमले की मॉक ड्रिल की गई थी।