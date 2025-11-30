आग नियंत्रण की अनूठी पहल: लगा रहे ये सिस्टम, इंसान होता है डीइलेक्ट्रीफाई, केमिकल फैलने नहीं देता आग

जोधपुर में 1500 से ज्यादा उद्योग लकड़ी व कपड़े से जुड़े हैं। कई कमर्शियल गोदाम भी है। औसतन एक साल में औद्योगिक क्षेत्रों में कमर्शियल स्थानों पर 300 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती है। फैक्ट्रियों में ह्यूमन बॉडी स्टेटिक डिस्चार्ज डिवाइस इंस्टॉल करवाया है। मशीनों या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स में चिंगारी का कारण मानव शरीर में जमा स्टैटिक चार्ज होता है। इस डिवाइस पर कर्मचारी कुछ सैकंड खड़े होते हैं और उनके शरीर से जमा विद्युत आवेश सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज हो जाता है।