Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Leh Violence: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक ने दिया ये संदेश, बड़े भाई और वकील ने की थी मुलाकात

Jodhpur News: वांगचुक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो संदेश भेजा है उसमें उन्होंने लेह हिंसा में मारे गए 4 लोगों की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती वे जेल में ही रहने के लिए तैयार हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 06, 2025

फोटो: पत्रिका

Sonam Wangchuk Message From Jail: लद्दाख में हुई हिंसा के मामले में NSA के तहत गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इन दिनों जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। शनिवार को उन्हें विशेष अनुमति के तहत उनके बड़े भाई त्सेतन दोरजे और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने जेल में मुलाकात की।

वकील मुस्तफा हाजी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पुष्टि करते हुए बताया कि वांगचुक पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने देशवासियों से मिल रहे समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए आभार जताया है।

वांगचुक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो संदेश भेजा है उसमें उन्होंने लेह हिंसा में मारे गए 4 लोगों की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती वे जेल में ही रहने के लिए तैयार हैं।

गौरतलब है कि 26 सितंबर को लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर लाया गया था। वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई आज हुई।

वांगचुक का संदेश: न्याय, अहिंसा और एकता

वांगचुक ने लद्दाख और देशवासियों के नाम संदेश में कहा है:

जिन लोगों की जान गई, जो घायल हुए या गिरफ्तार किए गए, उनके प्रति गहरी संवेदना।

हिंसा में मारे गए लोगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता, वे स्वेच्छा से जेल में रहेंगे।

लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर वे KDA और लद्दाख की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं।

आमजन से अपील की है कि वे शांति और एकता बनाए रखें, और गांधीवादी अहिंसात्मक तरीकों से संघर्ष जारी रखें।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू
सवाई माधोपुर
bypass-construction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 12:56 pm

Published on:

06 Oct 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Leh Violence: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक ने दिया ये संदेश, बड़े भाई और वकील ने की थी मुलाकात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सोनम वांगचुक का देशवासियों के नाम जेल से संदेश…’ जोधपुर में मुलाकात के बाद अधिवक्ता ने किया बड़ा दावा

Sonam Wangchuck
जोधपुर

Jodhpur News: पत्रिका कार्यशाला में चिलाकुमारी ने दिए टिप्स, युवाओं ने दिखाई रुचि

Public Arts Trust of India
जोधपुर

Rajasthan Politics: राहुल गांधी पर शेखावत ने साधा निशाना, कहा- भाषण में कहे जाने से कोई जननायक नहीं बन जाता

Gajendra Singh Shekhawat
जोधपुर

Cough Syrup Death: कफ सिरप से मौत मामले पर बोले खींवसर; ‘दवा पीने से नहीं गई जान, सिरप में कोई जानलेवा पदार्थ नहीं मिला’

Health Minister Gajendra Singh Khinvsar
जोधपुर

20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

car pic
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.