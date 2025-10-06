Leh Violence: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक ने दिया ये संदेश, बड़े भाई और वकील ने की थी मुलाकात

गौरतलब है कि 26 सितंबर को लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर लाया गया था। वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई आज हुई।