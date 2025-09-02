‘लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो…’, जोधपुर में वसुंधरा राजे का बड़ा बयान; जानें और क्या-क्या कहा?

जोधपुर में उन्होंने बाबा रामदेव, रामसा पीर और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बाबा रामसा पीर के दर्शन से हुई थी। मुझे पहला आशीर्वाद देवता से मिला, फिर सभी समाज का समर्थन मिला। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि रामसा पीर में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। समय लग सकता है, लेकिन विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए।