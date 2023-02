Offensive pics : शादी के बाद भेजी थी पत्नी की अश्लील फोटो, पति ने जान दी

जोधपुरPublished: Feb 03, 2023 02:11:57 am Submitted by: Vikas Choudhary

- ब्लैकमेल करने से आहत होकर पति ने आत्महत्या की

जिले के लोहावट थाना (Police station Lohawat) क्षेत्र में शादी के चार दिन बाद ही पत्नी के अश्लील व आपत्तिजनक फोटो मिलने और उससे ब्लैकमेलिंग से आहत होकर पति ने जान (Newly husband committed sucide after got wife's obscene and offensive photos) दे दी। युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया था और इलाज के दौरान मथुरादास माथुर अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ भाई को ब्लैकमेलिंग व उसे आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गत तीस जनवरी को आरोपी ने भाई को उसकी नवविवाहित पत्नी के अश्लील फोटो भेजे थे। युवक ने भाई को धमकाया था कि वो उसकी पत्नी के फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। फिर वह उसे ब्लैकमेल कर रुपए मांगने लगा। सोशल मीडिया के मार्फत समाज में बदनाम करने की धमकियां देने लगा था। पति ने गत 31 जनवरी को परिजन को ब्लैकमेलिंग के संबंध में जानकारी दी थी। फिर अपराह्न तीन बजे पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर दिया था।

फोटो के साथ की गई छेड़छाड़

रिपोर्ट के अनुसार उसके भाई की शादी के पहले के पत्नी के फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फिर उसके मार्फत पति को ब्लैकमेल करने लग गए थे। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से तबीयत बिगड़ी तो उसे जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रैफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा था। (निसं)