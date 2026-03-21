21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

World Forest Day: रेगिस्तान में हरियाली का चमत्कार, ‘ग्रीन वीरों’ ने खड़ा किया 40 हजार पेड़ों का ‘जंगल’

World Forest Day Special Story: राजस्थान पत्रिका के ‘हरयाळो राजस्थान’ अभियान से प्रेरित होकर जोधपुर के 'ग्रीनवीरों' ने सूखी, बंजर पहाड़ियों को हरियाली में बदलते हुए करीब 40 हजार पेड़ों का विशाल जंगल खड़ा कर दिया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

image

संदीप पुरोहित

Mar 21, 2026

जोधपुर। एक ओर जहां दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर चुनौती से जूझ रही है, वहीं जोधपुर सहित मारवाड़ क्षेत्र में लगातार घटते वन क्षेत्र चिंता बढ़ा रहे हैं। राज्य की राज्य वन नीति 2010 के तहत 20 प्रतिशत हरियाली का लक्ष्य अब भी दूर नजर आ रहा है, क्योंकि 22 हजार वर्ग किमी के विशाल भूभाग में हरियाली महज 1.5 प्रतिशत से भी कम सिमट चुकी है। इस निराशा के बीच उम्मीद की हरियाली भी अंकुरित हो रही है।

राजस्थान पत्रिका के ‘हरयाळो राजस्थान’ अभियान से प्रेरित होकर जोधपुर के 'ग्रीनवीरों' ने सूखी, बंजर पहाड़ियों को हरियाली में बदलते हुए करीब 40 हजार पेड़ों का विशाल जंगल खड़ा कर दिया। विश्व वानिकी दिवस पर उनकी यह प्रेरक पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई मिसाल बनकर उभर रही है।

हरित तपस्या से खिला 65 बीघा का 'ऑक्सीजन पार्क'

पथरीली और सूखी रही माता का थान क्षेत्र की पहाड़ी आज हरियाली का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। पर्यावरण प्रेमी सुभाष गहलोत ने वर्ष 2007 पौधारोपण की शुरुआत की थी। पानी की कमी और संसाधनों के अभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।

करीब 65 बीघा क्षेत्र में विकसित 'सावित्री बाई फुले हर्बल पार्क' आज 25 हजार से अधिक वृक्षों से महक रहा है। पक्षियों और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आशियाना भी तैयार किया है। गहलोत का लक्ष्य डेढ़ लाख पौधों का 'ऑक्सीजन बैंक' तैयार करना है, जो शहर के पर्यावरण को नई सांस देगा।

मियावाकी तकनीक से रचा हरित चमत्कार

संकल्प, सहयोग और प्रकृति के प्रति समर्पण हो तो पथरीली और उजाड़ जमीन भी हरियाली की चादर ओढ़ सकती है। करीब पांच वर्ष पहले बंजर भूमि पर हरियाली का सपना बोया था, जो आज एक सघन लघु जंगल के रूप में विकसित हो चुका है। सिवांची गेट स्थित अजनेश्वर आश्रम के पास कुमटियों की गाळ क्षेत्र में जापानी मियावाकी पद्धति से 30 प्रजातियों के करीब 15 हजार पौधे लगाए गए। आज यह क्षेत्र 'ग्रीन वॉल' के रूप में विकसित हो गया है।

टीम के प्रमुख सदस्य विवेक अग्रवाल के अनुसार, इस तकनीक में पौधों को पास-पास लगाया जाता है, जिससे उनकी वृद्धि सामान्य से तीन गुना तेज होती है। इस पहल से प्रेरित होकर शहर में तीन लघु जंगल तैयार किए जा चुके हैं और अब 5 लाख पौधों के बड़े वन क्षेत्र का लक्ष्य तय किया गया है।

भक्ति से उपजी पर्यावरण की मिसाल

भूतेश्वर वनखंड में आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम शहर के प्राचीन जागनाथ महादेव में देखने को मिल रहा है। जलसंग्रहण के साथ महादेव के अभिषेक में चढ़ाया जाने वाला ज पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसी जल से सिंचाई की जाती है। यहां जैविक खाद तैयार की जाती है।

मंदिर परिसर में पिछले करीब 25 वर्षों से तीन समर्पित सेवादार जनार्दन मत्तड, गोविंद पुरोहित व महेंद्र व्यास नियमित रूप से देखभाल कर रहे हैं। अपनी पेंशन का पैसा तक लगा रहे हैं। इनकी पहल से यहां एक ऐसा सिस्टमैटिक मॉडल विकसित हुआ है। ड्रिप इरिगेशन जो आस्था को पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ता है। संग्रहित जल को मोटर और पाइपों की सहायता से पेड़ों तक पहुंचाया जाता है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर में इस नदी पर बनेगी 4 नई पुलिया, 60 से अधिक कॉलोनियों के लोगों की राह होगी सुगम
जयपुर
Jaipur new culvert project

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 02:41 pm

Published on:

21 Mar 2026 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / World Forest Day: रेगिस्तान में हरियाली का चमत्कार, ‘ग्रीन वीरों’ ने खड़ा किया 40 हजार पेड़ों का ‘जंगल’

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी, जानें ताजा भाव

Gold Silver Price in Jaipur
जोधपुर

Relief from Water Crisis : जोधपुर की जनता को जल संकट से मिलेगी बड़ी राहत, जलदाय विभाग के ₹2 करोड़ के कंटीन्जेंसी प्लान को मिली मंजूरी

Jodhpur will get big relief from water crisis Water Supply Department ₹2 crore contingency plan approved
जोधपुर

जोधपुर: एथेनॉल से भरे टैंकर से टकराया ट्रेलर, एक्सप्रेस-वे पर धधकी भीषण आग, धमाकों से दहले लोग

trailer fire accident
जोधपुर

Rajasthan: 9,526 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, कार्रवाई के ब्लू प्रिंट की तैयारी, घर टूटने के डर से सहमे लोग

jodhpur forest encroachment
जोधपुर

Rajasthan Panchayat Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, जान लें ये लेटेस्ट अपडेट

Madan Dilawar
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.