World Forest Day: रेगिस्तान में हरियाली का चमत्कार, ‘ग्रीन वीरों’ ने खड़ा किया 40 हजार पेड़ों का ‘जंगल’

संकल्प, सहयोग और प्रकृति के प्रति समर्पण हो तो पथरीली और उजाड़ जमीन भी हरियाली की चादर ओढ़ सकती है। करीब पांच वर्ष पहले बंजर भूमि पर हरियाली का सपना बोया था, जो आज एक सघन लघु जंगल के रूप में विकसित हो चुका है। सिवांची गेट स्थित अजनेश्वर आश्रम के पास कुमटियों की गाळ क्षेत्र में जापानी मियावाकी पद्धति से 30 प्रजातियों के करीब 15 हजार पौधे लगाए गए। आज यह क्षेत्र 'ग्रीन वॉल' के रूप में विकसित हो गया है।