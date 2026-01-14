NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अनियंत्रित होकर पलटी कार, महिला समेत 2 की मौके पर मौत

Car Accident: पुलिस के मुताबिक, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और कंट्रोल खोना हादसे का मुख्य कारण लग रहा है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क पर सावधानी से और नियंत्रित गति से गाड़ी चलाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।