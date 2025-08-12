मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का थाने में प्रदर्शन

Chhattisgarh News: गिरफ्तारी की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता फरसगांव थाने पहुँचे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने एसडीओपी अरुण नेताम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की। पुलिस ने आरोपियों को कांकेर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच जारी है।