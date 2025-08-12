मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का थाने में प्रदर्शन

Chhattisgarh News: कांकेर के इशान वन में नशे में धुत युवकों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम आलोर और कोंडागांव जिले के निवासी हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही कांकेर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया और कोंडागांव पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार के निर्देश पर फरसगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सुबह 10:30 बजे तक सभी आरोपियों को पकड़ लिया।
Chhattisgarh News: गिरफ्तारी की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता फरसगांव थाने पहुँचे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने एसडीओपी अरुण नेताम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की। पुलिस ने आरोपियों को कांकेर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच जारी है।