आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परोसी जा रही कीड़े लगी दाल, निरीक्षण में खुली पोल… जानें अधिकारी ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षों से बच्चों को सोयाबीन की बड़ी, कीड़े लगी दाल, आलू और खराब चावल परोसे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बोंदानार के हवेचूर और हीमोडा के दो केंद्रों में निरीक्षण में यह स्थिति सामने आई। सहायिकाओं का कहना है कि सप्लायर केवल दाल, आलू और थोड़ा तेल ही छोड़कर चला जाता है और सामग्री की शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ। मजबूरी में सहायिकाओं को वही खाना बच्चों को परोसना पड़ता है, जिसे वे स्वयं नहीं खातीं।