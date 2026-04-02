Naxalite Surrender: सुरक्षाबलों का दबाव असरदार, मोस्ट वांटेड नक्सली रूपी का सुरक्षा गार्ड सरेंडर, कई राज उजागर

Naxalite Surrender: कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार महत्वपूर्ण सफलताएं मिल रही हैं। इसी क्रम में एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जहां एक मोस्ट वांटेड नक्सली से जुड़ा सुरक्षा गार्ड आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट आया है। बताया जा रहा है कि यह नक्सली लंबे समय से रावघाट क्षेत्र में सक्रिय था और संगठन के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियां एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही हैं, क्योंकि इससे नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलने की संभावना है।