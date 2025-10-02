CG Crime: नकली नोट खपाने की फिराक में दो नाबालिग गिरफ्तार, 100-100 के 53 नकली नोट बरामद

इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईके एलीसेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के निर्देशन में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी ली। इस दौरान एक नाबालिग के पास 18 जाली नोट और दूसरे के पास जेब में रखे 100-100 के 28 नकली नोट बरामद किए गए।