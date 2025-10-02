Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG Crime: नकली नोट खपाने की फिराक में दो नाबालिग गिरफ्तार, 100-100 के 53 नकली नोट बरामद

CG Crime: पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी ली। इस दौरान एक नाबालिग के पास 18 जाली नोट और दूसरे के पास जेब में रखे 100-100 के 28 नकली नोट बरामद किए गए।

less than 1 minute read

कांकेर

image

Love Sonkar

Oct 02, 2025

CG Crime: नकली नोट खपाने की फिराक में दो नाबालिग गिरफ्तार, 100-100 के 53 नकली नोट बरामद

नकली नोट बरामद (Photo Patrika)

CG Crime: बाजार में नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे दो नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला मंगलवार का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो नाबालिग 100-100 रुपए के नकली नोट लेकर सामान खरीदने के लिए बाजार में घूम रहे हैं।

इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईके एलीसेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के निर्देशन में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी ली। इस दौरान एक नाबालिग के पास 18 जाली नोट और दूसरे के पास जेब में रखे 100-100 के 28 नकली नोट बरामद किए गए।

इसके साथ ही एक दुकान में दिए गए 7 नकली नोट भी पुलिस ने बरामद कर लिए। दोनों नाबालिगों पर धारा 179, 180 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल कारागार भेज दिया गया।

