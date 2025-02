कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सुब्रत पाठक के हार का कारण बताया, बोले- अधिकारी साइकिल, हाथी वाले

Cabinet minister Sanjay Nishad said officers with bicycles and elephants डॉ संजय निषाद ने सुब्रत पाठक के हार का कारण बताया। बोले अधिकारी ऊपर से बीजेपी के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अंदर से साइकिल और हाथी के साथ हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को घर बैठाने की चेतावनी दी।