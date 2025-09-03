फिल्मी अंदाज़ में फरारी, गद्दे तले पकड़ाया अखिलेश यादव का करीबी सपा नेता, पुलिस ने ऐसे खोजा

बुधवार को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर होने के बावजूद कैश खां अपने मोहल्ले में ही चचेरे भाई के घर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ सुबह 11 बजे के करीब उनके चचेरे भाई के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कैश खां कहीं नहीं मिले। पुलिसवाले लौटने की तैयारी में थे, तभी एक सिपाही की नजर टांड़ पर रखे गद्दे पर पड़ी। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने घरवालों से कुर्सी मंगवाई और टांड़ पर चढ़कर गद्दा हटाया। गद्दे के नीचे कैश खां लेटे हुए मिले, जो पुलिस से बचने के लिए गद्दा ओढ़कर छिपे थे। यह दृश्य देखकर पुलिसवाले भी हैरान रह गए। इसके बाद कैश खां को नीचे उतारा गया और कोतवाली ले जाकर हिरासत में लिया गया।