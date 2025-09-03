Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

फिल्मी अंदाज़ में फरारी, गद्दे तले पकड़ाया अखिलेश यादव का करीबी सपा नेता, पुलिस ने ऐसे खोजा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और अखिलेश यादव के करीबी नेता कैश खां को पुलिस ने एक ड्रामेटिक छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन, कैश खां एक ऐसी जगह छिपे हुए थे जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई।

कन्नौज

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 03, 2025

कन्नौज : उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और अखिलेश यादव के करीबी नेता कैश खां को पुलिस ने एक ड्रामेटिक छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया। गुंडा एक्ट के तहत 28 जुलाई 2025 को जिला बदर किए गए कैश खां अपने चचेरे भाई के घर टांड़ पर गद्दा ओढ़कर छिपे हुए थे। पुलिस की सतर्कता ने उनकी चालाकी को नाकाम कर दिया, जब एक सिपाही की नजर टांड़ पर रखे गद्दे पर पड़ी। गद्दा हटाते ही कैश खां बेनकाब हो गए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे जिले में सनसनी मचा दी।

कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बालापीर मोहल्ले के निवासी कैश खां, जो सपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सरकारी और पुरातत्व विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जा, मारपीट, धमकी और अवैध निर्माण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार ने उनकी आपराधिक गतिविधियों को शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने 28 जुलाई 2025 को कैश खां को गुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया था। इस आदेश के तहत उन्हें कन्नौज जिले की सीमा से बाहर रहना था, और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान था।

बिजली गई तो खुद ठीक करने चले गए दो दोस्त, हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही हुआ धमाका
बरेली
image

टांड़ पर गद्दे के पीछे छिपे थे सपा नेता

बुधवार को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर होने के बावजूद कैश खां अपने मोहल्ले में ही चचेरे भाई के घर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ सुबह 11 बजे के करीब उनके चचेरे भाई के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कैश खां कहीं नहीं मिले। पुलिसवाले लौटने की तैयारी में थे, तभी एक सिपाही की नजर टांड़ पर रखे गद्दे पर पड़ी। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने घरवालों से कुर्सी मंगवाई और टांड़ पर चढ़कर गद्दा हटाया। गद्दे के नीचे कैश खां लेटे हुए मिले, जो पुलिस से बचने के लिए गद्दा ओढ़कर छिपे थे। यह दृश्य देखकर पुलिसवाले भी हैरान रह गए। इसके बाद कैश खां को नीचे उतारा गया और कोतवाली ले जाकर हिरासत में लिया गया।

गुंडा एक्ट के तहत कैश खां पर कार्रवाई

कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, "कैश खां के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम के आदेश के बावजूद वह जिले में ही छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, और उसे उसके चचेरे भाई के घर से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ धारा 3/10 गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है।" एसपी ने बताया कि कैश खां के खिलाफ विभिन्न वर्षों में कुल पांच अभियोग पंजीकृत हैं

अखिलेश यादव से नजदीकी

कैश खां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। 25 जुलाई 2025 को अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरे के दौरान कैश खां के घर का दौरा किया था और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अखिलेश करीब 15 मिनट रुके थे। कैश खां की अखिलेश और डिंपल यादव के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनकी इस नजदीकी के चलते उनकी गिरफ्तारी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

'तुम कुंवारी हो लोन नहीं मिलेगा…', शादी हो गई होती तो दे देते, कहकर रिजेक्ट कर दी फाइल
अलीगढ़
image

Published on:

03 Sept 2025 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / फिल्मी अंदाज़ में फरारी, गद्दे तले पकड़ाया अखिलेश यादव का करीबी सपा नेता, पुलिस ने ऐसे खोजा

