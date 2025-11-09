Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 25 नवंबर के बीच सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

New western disturbance become active from 21 to 25 November मौसम विभाग के अनुसार 21 से 25 नवंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसका असर मौसम पर पड़ेगा। कैसा रहेगा इन जिलों का मौसम?

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Nov 09, 2025

मौसम में परिवर्तन, सुबह और शाम धुंध का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

New western disturbance become active from 21 to 25 November मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल में अगले कुछ दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी। जिससे दिन का तापमान औसत के आसपास रहेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिमी दिशाओं से आने वाली दवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। रात के तापमान में लगातार गिरावट आएगी। 21 से 25 नवंबर के बीच उत्तर भारत के मौसम को नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि फिलहाल देश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। न्यूनतम तापमान में उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण गिरावट बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इस हफ्ते तापमान 11 डिग्री नीचे तक पहुंच सकता है। इस बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा आज रात और कल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सोमवार, 10 नवंबर का तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में मौसम साफ रहेगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 16 नवंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर मंगलवार का तापमान 12 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। जबकि 12 और 13 नवंबर का तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 14, 15 और 16 नवंबर का तापमान 11 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम पर अपना प्रभाव डालेंगी। रात का तापमान 11 डिग्री तक पहुंच रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 08:10 pm

Published on:

09 Nov 2025 08:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 25 नवंबर के बीच सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम अपडेट: पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों पर, रात का तापमान गिरने का अलर्ट

कन्नौज

हाईवे पर आग का तांडव, कार में विस्फोट के साथ लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

कन्नौज हाईवे पर जलती कार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज)
कन्नौज

Kannauj News: कन्नौज में लव जिहाद के आरोपी इमरान का एनकाउंटर, हिंदू युवती को जबरदस्ती पहनाया था बुर्का

Crime
कन्नौज

46 आईएएस के बाद 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, विजय कुमार मिश्रा अपर जिलाधिकारी कन्नौज

प्रदेश में 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

शादी के लिए नहीं मानी तो बुर्का वाली फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, लिखा- हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, पुलिस मुठभेड़

कन्नौज में लव जिहाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.