जीएसटी और आईटी का इत्र व्यापारी के ठिकानों पर छापा, खंगाले जा रहें दस्तावेज, अखिलेश यादव के नजदीकी

IT and GST department raid at perfume merchant place कन्नौज में इत्र व्यापारी के यहां आईटी और जीएसटी विभाग की तरफ से संयुक्त छापा मारा गया। जिनकी गिनती जिले के बड़े इतरा व्यापारियों में होती है और अखिलेश यादव के नजदीकी भी है।

कन्नौज•Feb 12, 2025 / 04:36 pm• Narendra Awasthi

GST and IT department raid at perfume merchant place कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर जीएसटी और आईटी विभाग में संयुक्त रूप से छापा मारा है।‌ जिले में कई ठिकानों पर छापा मारने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान छापा मारने वाली टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।‌ गेट नहीं खोलने पर दीवार फांद कर घर के अंदर जाने की चर्चा जोरों पर है।‌ इस संबंध में छापा मारने वाली टीम की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई। मामला समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव से जुड़ा है। जिनका इत्र के साथ कोल्ड स्टोरेज और स्कूल भी है।