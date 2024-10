मच्छर बत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली दो महिलाओं की मौत, दो की हालत गंभीर, क्या कहते हैं एसपी?

कन्नौज में मच्छर बत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली दो महिलाओं की मौत हो गई। जबकि दो अन्य का उपचार चल रहा है। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फायर सेफ्टी टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

कन्नौज•Oct 25, 2024 / 03:11 pm• Narendra Awasthi

Kannauj Mosquito wick factory, two working women died, two in critical condition उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उस समय बड़ा हादसा हो गया। जब मच्छर बत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने गई चार महिला कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में उपचार के दौरान दो की मौत हो गई। जबकि दो अभी भी उपचार चल रहा है। जिनकी हालत गंभीर है।‌ घटना की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। घटना कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।