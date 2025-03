गजब: यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में अपनों की जगह परीक्षा देने पहुंचे चार शिक्षक, पांच के खिलाफ कार्रवाई

UP Board Exam 2025, Five members of solver gang arrested कन्नौज में सॉल्वर गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जो दूसरे की जगह पेपर दे रहे थे। मामला इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान की परीक्षा के दौरान सामने आया। सचल दल की जांच में यह खुलासा हुआ है। प्रवेश पत्र में कमी पाई गई है।

कन्नौज•Mar 04, 2025 / 11:31 am• Narendra Awasthi

UP Board Exam 2025, Five members of solver gang arrested कन्नौज में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। जिसके 5 सदस्यों को सचल दल ने पकड़ा है। जिनके खिलाफ थाने में तहरीर दी है। इनमें चार प्राइवेट स्कूल की शिक्षक हैं। पूछताछ में जानकारी हुई की ठेका लेकर परीक्षा केंद्र में सॉल्वर भेजे जाते हैं। जिनके माध्यम से छात्रों को पास करने की गारंटी ली जाती है। सचल दल के छापे में इसका खुलासा हुआ है। अब मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस लगी हुई है। मामला कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र का है।