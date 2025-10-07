Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

खुलासा: पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक, सुपारी देकर करवा दी हत्या, चार गिरफ्तार

Kannauj murder कन्नौज में पुलिस की मुखबिरी करने के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। 2 लाख रुपए की सुपारी देकर तीन लोगों से हत्या कराई गई। एसपी ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।

2 min read

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Oct 07, 2025

Kannauj murder कन्नौज में पुलिस की मुखबिरी करने के शक पर एक युवक की हत्या करके शव को एक्सप्रेस-वे के किनारे फेंक दिया गया। घटना 5 अक्टूबर की है। जब लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे युवक का शव मिला था। जिसकी पहचान करने के बाद घटना के खुलासा के लिए एसओजी, सर्विलांस और पुलिस को लगाया गया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार को गिरफ्तार किया है। स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। एसपी ने घटना का खुलासा किया है। घटना तालग्राम थाना क्षेत्र की है। ‌

एसपी विनोद कुमार ने बताया

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि एक्सप्रेस वे के 179 किलोमीटर पत्थर के पास एक डेड बॉडी मिली थी। जिसके गले में चोट के निशान थे। मृतक की पहचान सुमित राठौर निवासी कोतवाली क्षेत्र कन्नौज के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने की बात सामने आई थी। सर्विलांस, एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने घटना का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें मनीष गुप्ता, मुहीन, याकुब और एक नाबालिग शामिल है।

हत्या के लिए दो लाख रुपए की सुपारी

एसपी ने बताया कि मनीष गुप्ता ने मुहीन, याकूब और नाबालिक लड़के को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी। मुहीन मनीष गुप्ता की गाड़ी चलाता था। बाकी दो लेबर का काम करते थे। मनीष गुप्ता अपराधी किस्म का है और वह कई बार जेल जा चुका है। जिसे शक हो गया था कि सुमित राठौर पुलिस के लिए मुखबिरी करके उसे गिरफ्तार करवा देता है। जिसके कारण मनीष गुप्ता ने सुमित राठौर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।

हत्या करने के लिए आगरा के लिए कर बुक की गई

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके लिए आगरा के लिए एक गाड़ी को हायर किया। इसी में इस योजना के साथ भेजा गया कि रास्ते में जहां मौका मिले इसकी हत्या कर दो। आगरा से वापसी के दौरान रास्ते में सुमित को नशा कराया। इसी दौरान उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। एक्सप्रेस-वे के 179 किलोमीटर पत्थर के पास शव को फेंक दिया। घटना में शामिल रस्सी और कार को भी बरामद कर लिया गया है।‌ सभी की गिरफ्तारी तालग्राम थाना क्षेत्र से हुई है। मनीष गुप्ता के खिलाफ एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। ‌पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

07 Oct 2025 10:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / खुलासा: पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक, सुपारी देकर करवा दी हत्या, चार गिरफ्तार

