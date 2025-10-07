खुलासा: पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक, सुपारी देकर करवा दी हत्या, चार गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके लिए आगरा के लिए एक गाड़ी को हायर किया। इसी में इस योजना के साथ भेजा गया कि रास्ते में जहां मौका मिले इसकी हत्या कर दो। आगरा से वापसी के दौरान रास्ते में सुमित को नशा कराया। इसी दौरान उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। एक्सप्रेस-वे के 179 किलोमीटर पत्थर के पास शव को फेंक दिया। घटना में शामिल रस्सी और कार को भी बरामद कर लिया गया है।‌ सभी की गिरफ्तारी तालग्राम थाना क्षेत्र से हुई है। मनीष गुप्ता के खिलाफ एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। ‌पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।