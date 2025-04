नवजात डीएम ने आइजीआरएस मामले में तीन एसडीएम की ली क्लास, शिकायतकर्ताओं से नहीं किया गया संपर्क

Review of IGRS, Newly appointed DM sought answers from three SDM कन्नौज डीएम ने आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। जिसमें तीन उप जिलाधिकारियों की लापरवाही निकलकर सामने आई। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने शिकायतों को समय से दूर करने के निर्देश दिए।

कन्नौज•Apr 18, 2025 / 07:53 am• Narendra Awasthi

Review of IGRS, Newly appointed DM sought answers from three SDM कन्नौज में नवागत जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने चार्ज लेने के बाद कलेक्ट्रेट में बैठक बुलाई। जिसमें आईजीआरएस मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान कई अनियमिताएं पाई गई। जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित उप जिलाधिकारियों से जवाब मांगा है।‌ उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि आईजीआरएस में आने वाले शिकायतों का निस्तारण समय से किया जाए। शिकायतकर्ताओं से मिलकर उनकी शिकायतों को सुना जाए। ‌जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में समीक्षा बैठक कर रहे थे।