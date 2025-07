कन्नौज में 38 परिषदीय स्कूलों में मानक के अनुरूप नहीं मिले छात्र, किया गया बंद

Students not found up to standard in 38 council schools कन्नौज में छात्रों की संख्या मानक के अनुरुप ना होने के कारण 38 परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का फरमान जारी किया गया है।‌ जहां पर छात्रों की संख्या करीब आठ थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अन्य विद्यालयों की भी जांच की जा रही है।‌ जहां भी मानक के अनुरूप छात्र संख्या नहीं मिलेगी। उन्हें बंद किया जाएगा और वहां के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभिभावकों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। ‌