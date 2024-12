दो सहेलियों ने की शादी: जेंडर चेंज करने के लिए खर्च किए साढ़े सात लाख, एक ऑपरेशन बाकी

कन्नौज•Dec 20, 2024 / 08:17 am• Narendra Awasthi

Two girl friends got married, one change gender उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दो सहेलियों ने आपस में शादी की है। जिसमें एक ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। तीन ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी एक और ऑपरेशन होना बाकी है। यह शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई है। मामला देविन टोला सरायमीरा मोहल्ले का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश है। विधि-विधान के साथ मांगलिक कार्यक्रम पूरे हुए।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले इंद्र गुप्ता की छोटी बेटी शिवांगी और रानू बचपन से लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी और अपना अलग अंदाज बना लिया। बाल भी लड़कों की तरह ही कटवाती है। अपने पिता इंद्र गुप्ता की ज्वेलरी की दुकान में बैठी थी और उनके काम में सहयोग करती थी। शिवांगी की दो बहन और एक भाई भी है। जिनकी शादी हो चुकी है। दुकान में ही हुआ ज्योति से संपर्क दुकान में काम करने के दौरान उसका संपर्क ज्योति से हुआ। जो जेवर खरीदने के लिए आई थी। ज्योति ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी‌। उसे दुकान की तलाश थी। ज्योति के इस कार्य में रानू ने मदद की और उसे अपने ही घर में एक कमरा दे दिया। जिसमें ब्यूटी पार्लर खोला गया। ब्यूटी पार्लर के कारण दोनों में नजदीकियां और बढ़ गई। देखते-देखते प्यार में बदल गया। दोनों ने साथ रहने की कसमें खाई। दिल्ली में कराया जेंडर परिवर्तन शिवांगी गुप्ता उर्फ रानू और ज्योति ने एक साथ रहने का फैसला किया। ‌ इसके लिए रानू ने अपना जेंडर चेंज करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने दिल्ली के डॉक्टर से संपर्क किया। जेंडर चेंज करने में साढ़े सात लाख रुपए का खर्च बताया गया। रानू ने बताया कि अब तक तीन ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी एक और होना बाकी है। चौथे ऑपरेशन के बाद वह लड़का बन जाएगा। शादी के बाद ज्योति और रानू के साथ उनके परिवार के सदस्य भी खुश है। ‌