कानपुर देहात: लुटेरों के साथ मुठभेड़ में तीन को लगी गोली, चार गिरफ्तार, जंगल में मुठभेड़ जारी

Three injured in police encounter, Encounter continues कानपुर देहात में हुई दिनदहाड़े हुई लूट की घटना के बाद पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया। मुठभेड़ में तीन लुटेरों को गोली लगी। कुल चार गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है।

कानपुर•Dec 18, 2024 / 10:30 pm• Narendra Awasthi

Three injured in police encounter, Encounter continues in jungle उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में शराब ठेके के सेल्समैन के साथ सुबह लूट की घटना हुई थी। एसपी के निर्देश में लुटेरे को पकड़ने के लिए पुलिस ने पीछा किया।‌ जिले की सीमाओं पर भी नाकेबंदी की गई। चारों तरफ से पुलिस का प्रेशर होने पर लुटेरों ने गाड़ी छोड़ दी और जंगल में घुस गए।‌ पुलिस ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। दो टीमों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन लुटेरों को गोली लगी। कुल चार को गिरफ्तार किया गया। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि अभी मुठभेड़ चल रही है।‌ कई और नाम सामने आए हैं। मुठभेड़ रसूलाबाद थाना क्षेत्र नागवाहा के पास स्थित बाबुल के जंगल में हो रही है।