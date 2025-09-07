UP rain alert: कन्नौज में कल आंधी-बारिश का अलर्ट, जानते हैं कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम

Storm and rain alert in tomorrow मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 10 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। बिजली भी चमक सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि शाम से रात तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन इस दौरान तापमान में वृद्धि नजर आएगी। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहेगी। इस दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में आज रात आसमान साफ रहेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सोमवार को दिन में छिटपुट गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। रात में आसमान साफ रहेगा। अगले रविवार तक हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आज रात में आसमान साफ रहेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज रात में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। 23 प्रतिशत बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में छिटपुट गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। रात में आसमान साफ रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 20 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 9 सितंबर मंगलवार का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। बुधवार 10 सितंबर का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है। जबकि गुरुवार 11 सितंबर का तापमान 26 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इन दो दिनों में बारिश होने की संभावना काफी कम है।
मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर का शुक्रवार का अधिकतम 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि शनिवार 13 सितंबर और रविवार 14 सितंबर का तापमान 26 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। शनिवार और रविवार को 40 प्रतिशत बारिश होने की संभावना जताई गई है।