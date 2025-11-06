मौसम अपडेट: पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों पर, रात का तापमान गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। कानपुर मंडल के जिलों में भी तापमान में कमी आएगी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इस दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। दिन का तापमान औसत तापमान के आसपास रहेगा। लेकिन रात में चलने वाली हवाओं में ठंड का एहसास होगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक आने लगेंगी।