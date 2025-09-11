8 साल का बच्चा देता रहा पहरा, चॉकलेट के बहाने 6 साल की बच्ची संग 12 साल के लड़का ने किया रेप

कानपुर : यूपी के कानपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 12 साल के लड़के ने 6 साल की बच्ची से रेप किया। सबसे बड़ी बात इस घटना में एक और बच्चा शामिल था जो कि सिर्फ 8 साल का ही था वह बाहर खड़े होकर पहरा दे रहा था। वहीं, बच्ची के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है।
कानपुर के जाजमऊ के छबीलेपुरवा इलाके में बुधवार रात छह वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। यहीं पर मोहल्ले के दो बच्चे और खेल रहे थे। 12 साल के बच्चे ने 6 साल की बच्ची को बुलाया और बोला कि मेरे साथ चलो मैं तुमको चॉकलेट दिलाउंगा, बच्ची चॉकलेट के लालच में उस लड़के के साथ चली गई। लड़का उसे एक सुनसान मकान में लेकर गया और बोला यहां चलो यहीं मैंने चॉकलेट रखी है। बच्ची उसके साथ अंदर चली गई। इस दौरान 12 साल के बच्चे के साथ 8 साल का एक बच्चा और भी था। वह बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था।
बच्ची के चीखने पर आसपास के लोग घर के बाहर निकले और देखा कि क्या हो गया है, सभी को लगा कि आवाज सुनसान पड़े मकान के अंदर से आई है। इतने में ही 8 साल का लड़का वहां से भाग गया। जब आसपास के लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि 6 साल की बच्ची के साथ 12 साल का लड़का दुष्कर्म कर रहा है।
लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई। घटना के बाद बच्ची को मेडिकल जांच के लिए कांशीराम अस्पताल ले जाया गया। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडेय ने बताया कि बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और दोनों नाबालिग बच्चों से पूछताछ जारी है। बच्ची के परिजन की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरोपी नाबालिग है इसलिए उनको जुविनाइल कोर्ट में पेश करके बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में किशोरों ने बताया है कि वो मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखा करते थे और उसी की वजह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम से बचाना चाहिए। मोबाइल देने से पहले, माता-पिता को डिवाइस पर पैरेंटल कंट्रोल सेट करना चाहिए, जैसे स्क्रीन टाइम लिमिट, अनुचित कंटेंट ब्लॉक करना और सुरक्षित ऐप्स का चयन करना। बच्चों को मोबाइल के सही उपयोग के बारे में समझाएं, जैसे शैक्षिक ऐप्स का उपयोग, सीमित समय और ऑनलाइन सुरक्षा। मोबाइल देने का समय और उद्देश्य निर्धारित करें, जैसे पढ़ाई या रचनात्मक गतिविधियों के लिए। बच्चों के साथ खुलकर बात करें कि वे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और ऑनलाइन अजनबियों से बात न करने की सलाह दें।