Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

8 साल का लिव-इन-रिलेशन: महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

Kanpur murder कानपुर में 8 साल से लिव-इन-रिलेशन में रह रहे युवक ने महिला की नृशंस हत्या कर दी। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 03, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर commissionrate police)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर commissionrate police)

Kanpur murder कानपुर में 8 साल से लिव-इन-रिलेशन में रह रहे प्रेमी युगल के बीच धर्म आड़े आ रहा था। प्रेमी ने महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लेकिन वह हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थी। घटना वाली रात दोनों ने मुर्गा पार्टी की, शराब भी पिया। रात में युवक ने महिला की उसी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भाग निकला। 1 अक्टूबर को घटना की जानकारी लोगों को उसे समय भी जब कमरे के अंदर से बदबू आने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जांच टीम में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है।‌ डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी भागने की फिराक में था। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र की है।

1 नवंबर को मिला था शव

उत्तर प्रदेश के कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के शक्कर मिल खलवा में बीते एक नवंबर को महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में कमरे के अंदर मिला था। पुलिस को घटनास्थल पर दो आधार कार्ड मिले थे। जिसमें एक महिला का और दूसरा रोहित उर्फ वाहिद का था। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि वाहिद को अफीम कोठी चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। जो भागने की फिराक में था। पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि वाहिद के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ करता था।

महिला के पीछे फ्रेंड

वाहिद ने बताया कि महिला के भी 6 बॉयफ्रेंड थे। जिनका उनके घर आना-जाना बना रहता था। जिनके साथ शराब पार्टी भी होती थी। जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह मित्रता से धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था लेकिन हुआ नहीं। मानी बीते 29 अक्टूबर को दोनों ने मुर्गा पार्टी की और शराब पी। इस दौरान दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। इस पर महिला के ही दुपट्टे से ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रवाहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 10:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 8 साल का लिव-इन-रिलेशन: महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस विभाग के उर्दू अनुवादक गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बीच सड़क पर कार्रवाई

एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

महिला को बताता था अपनी पत्नी, शारीरिक संबंध का बनाया दबाव, कॉलेज संचालक पर मुकदमा दर्ज

महिला शिक्षिका का स्कूल संचालक पर आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

पुलिस-रोडवेज चालक के बीच झड़प, पुलिस पर गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

रोडवेज बस चालक और पुलिस में झड़प (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वायरल वीडियो ग्रैब)
कानपुर

आईएमडी लेटेस्ट अपडेट: सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, जानें कानपुर मंडल के जिलों का मौसम

यूपी न्यूज

IIT कानपुर के विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार, बोले- यह गौरव का क्षण

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.