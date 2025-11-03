8 साल का लिव-इन-रिलेशन: महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

Kanpur murder कानपुर में 8 साल से लिव-इन-रिलेशन में रह रहे प्रेमी युगल के बीच धर्म आड़े आ रहा था। प्रेमी ने महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लेकिन वह हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थी। घटना वाली रात दोनों ने मुर्गा पार्टी की, शराब भी पिया। रात में युवक ने महिला की उसी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भाग निकला। 1 अक्टूबर को घटना की जानकारी लोगों को उसे समय भी जब कमरे के अंदर से बदबू आने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जांच टीम में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है।‌ डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी भागने की फिराक में था। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र की है।