कानपुर

अखिलेश यादव ने सरदार जी से पूछा आप भारत-पाकिस्तान का मैच देखने नहीं जाएंगे, जानें क्या जवाब मिला?

Akhilesh Yadav asked Sardar ji you go to watch match? Know answer अखिलेश यादव ने सरदार जी से पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान मैच देखने जाएंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया। इधर पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी के ऐशन्या ने भी भारत-पाकिस्तान मैच का पर बयान दिया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 14, 2025

अखिलेश यादव और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच बातचीत (फोटो सोर्स- 'X' वायरल वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वायरल वीडियो ग्रैब

Akhilesh Yadav asked Sardar ji you go to watch match? भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का आज मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच को लेकर देश में काफी विरोध हो रहा है। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम की पत्नी ने भी इसका विरोध किया है। इधर अखिलेश यादव और एक सरदार जी का वीडियो सामने आया है। जिसमें अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या आप भारत-पाकिस्तान का मैच देखने के लिए जाएंगे? इस पर सरदार जी ने कहा कि मेरे ऊपर तो पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं।

हमारे ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन

आज 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में अंतरराष्ट्रीय मैच होने जा रहा है या मैच एशिया कप का है इस बीच एक वीडियो अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का सामने आया है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद से पूछते हैं कि क्या हुआ भारत-पाकिस्तान मैच को देखने के लिए जाएंगे इस पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह ने कहा कि उनके ऊपर से पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- राहुल गांधी हो चुके हैं निराश, रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भी बोलें
उन्नाव
विकास कार्यों की समीक्षा करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- सूचना विभाग)

ऐशन्या द्विवेदी ने भी किया विरोध

कानपुर की ऐशन्या द्विवेदी ने भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल करके आर्थिक रूप से उसे हम मजबूत कर रहे हैं और फिर वह हमारे देश में घुसकर हमें ही मारेगा। ‌ऐशन्या द्विवेदी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी है। जिन्होंने कहा कि हिंदुओं को पूछ पूछ करके मर गया है। इसके बाद भी हम लोग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। आंखों का पानी बिल्कुल मर चुका है।

up news

UP News Hindi

14 Sept 2025 10:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अखिलेश यादव ने सरदार जी से पूछा आप भारत-पाकिस्तान का मैच देखने नहीं जाएंगे, जानें क्या जवाब मिला?

