अखिलेश यादव ने सरदार जी से पूछा आप भारत-पाकिस्तान का मैच देखने नहीं जाएंगे, जानें क्या जवाब मिला?

Akhilesh Yadav asked Sardar ji you go to watch match? भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का आज मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच को लेकर देश में काफी विरोध हो रहा है। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम की पत्नी ने भी इसका विरोध किया है। इधर अखिलेश यादव और एक सरदार जी का वीडियो सामने आया है। जिसमें अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या आप भारत-पाकिस्तान का मैच देखने के लिए जाएंगे? इस पर सरदार जी ने कहा कि मेरे ऊपर तो पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं।
आज 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में अंतरराष्ट्रीय मैच होने जा रहा है या मैच एशिया कप का है इस बीच एक वीडियो अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का सामने आया है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद से पूछते हैं कि क्या हुआ भारत-पाकिस्तान मैच को देखने के लिए जाएंगे इस पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह ने कहा कि उनके ऊपर से पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं।
कानपुर की ऐशन्या द्विवेदी ने भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल करके आर्थिक रूप से उसे हम मजबूत कर रहे हैं और फिर वह हमारे देश में घुसकर हमें ही मारेगा। ऐशन्या द्विवेदी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी है। जिन्होंने कहा कि हिंदुओं को पूछ पूछ करके मर गया है। इसके बाद भी हम लोग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। आंखों का पानी बिल्कुल मर चुका है।