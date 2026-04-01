Kanpur Dehat News: पंचायत चुनाव से घबरा रही सरकार, विदेश नीति भी कमजोर —अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में वृद्धि और वजन में कमी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तुओं में भी गड़बड़ी हो रही है। खाद की बोरियों और गैस सिलिंडर में चोरी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तर को दर्शाती हैं। विदेश नीति को लेकर भी सपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत के पास विश्व गुरु बनने का अवसर था, लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण देश उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देश अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, जबकि भारत की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर नजर आ रही है। उनका कहना था कि यदि भारत वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित कराने में प्रभावी भूमिका निभाता तो उसकी छवि और मजबूत होती।