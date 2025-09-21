प्यार में एक और लड़की की गई जान, ब्वायफ्रेंड का मोबाइल देखना पड़ा भारी, हत्या कर सूटकेस में भरा शव

मामला कानपुर के हनुमंत विहार इलाके का है। यहां एक युवती अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहती थी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। युवती का नाम आकांक्षा था। युवती की मां ने बताया कि आकांक्षा अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा के साथ साउथ के बर्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करने के साथ पढ़ाई भी करती थी। इसी दौरान युवती की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम से सूरज नाम के लड़के से हुई थी। दोनों साथ ही एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। काफी समय तक सूरज और आकांक्षा एक साथ काम करते रहे।