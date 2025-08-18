Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

UP police के आवेदन पत्र भरने में बरते सावधानियां, UPPRPB ने मिलने वाली query पर दिया जवाब

Apply for UPPRPB application, board gave information on Query उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने आवेदन के समय आने वाली पृच्छा (query) के संबंध में जानकारी दी है। जिसमें महिला आरक्षण, स्नातक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, स्नातक की उपाधि ना होने पर क्या करें? को लेकर अपडेट किया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 18, 2025

उप निरीक्षक पद के लिए मांगे गए आवेदन (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police वीडियो ग्रैब)

Apply for UPPRPB application, board gave information on Query उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं जिसमें कुछ पृच्छा (query) पाई गई हैं। इसके संबंध में बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें कुल तीन बिंदु है। अपर सचिव भर्ती ने अपने आदेश में बताया है कि यदि दसवीं और बारहवीं का अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग-अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा।

स्नातक की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य

अपर सचिव भर्ती ने बताया कि यदि आवेदक भरते समय स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक की उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड किया जाना है। अभिलेख की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक की उपाधि देना अनिवार्य है।

महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का निर्धारण कैसे?

महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता के पक्ष से होगा। पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यार्थियों को सलाह दी गई है कि पिता के पक्ष से सारी प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड करें।

Updated on:

18 Aug 2025 04:52 pm

Published on:

18 Aug 2025 04:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP police के आवेदन पत्र भरने में बरते सावधानियां, UPPRPB ने मिलने वाली query पर दिया जवाब

