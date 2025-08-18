UP police के आवेदन पत्र भरने में बरते सावधानियां, UPPRPB ने मिलने वाली query पर दिया जवाब

Apply for UPPRPB application, board gave information on Query उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं जिसमें कुछ पृच्छा (query) पाई गई हैं। इसके संबंध में बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें कुल तीन बिंदु है। अपर सचिव भर्ती ने अपने आदेश में बताया है कि यदि दसवीं और बारहवीं का अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग-अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा।