यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला: अर्पित उपाध्याय कानपुर के आयुक्त, प्रभु नारायण UPSRTC के MD

8 IAS officers transferred in UP कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय को भेजा गया है।‌ शासन ने कुल 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जिनमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता भी शामिल है। उन्हें रायबरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। जबकि नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग और अपर महानिरीक्षक निबंधन के पद पर भेजा गया है।