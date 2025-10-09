यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला: अर्पित उपाध्याय कानपुर के आयुक्त, प्रभु नारायण UPSRTC के MD

फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब
8 IAS officers transferred in UP कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय को भेजा गया है। शासन ने कुल 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जिनमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता भी शामिल है। उन्हें रायबरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। जबकि नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग और अपर महानिरीक्षक निबंधन के पद पर भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश में सचिव नियोजन विभाग और महानिदेशक अर्थ एवं संख्या सेल्वा कुमारी जे को महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा एवं सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग बनाया गया है। प्रतीक्षारत आईएएस समीर वर्मा को सचिव नियोजन विभाग और महानिदेशक अर्थ एवं संख्या के पद पर भेजा गया है। इसी के साथ प्रतीक्षारत आईएएस प्रभु नारायण सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मासूम अली सरवर को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर भेजा गया है। विशेष सचिव स्टांप पीएम रजिस्ट्रेशन विभाग और अपार महानिरीक्षक निबंधन आशीष कुमार को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर भेजा गया है इस प्रकार कुल 8 आईएएस अधिकारियों का दवात ला किया गया है।
