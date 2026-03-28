Auraiya Crime News: बगिया में आम के पेड़ से लटका मिला राजमिस्त्री का शव, पुलिस जांच में जुटी

दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव पीपरपुर निवासी 45 वर्षीय हेतराम बिधूना कस्बे में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था और रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि मंडी समिति के पीछे स्थित एक बगिया में उसका शव आम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में उसने यह कदम उठाया।