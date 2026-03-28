ड्यूटी पर सोते रहे कर्मचारी, बालगृह से फरार हो गईं लड़कियां, 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं

सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी ड्यूटी के दौरान आराम करते नजर आए। जांच में यह भी पता चला कि उस समय बालगृह की अधीक्षक कल्पना ड्यूटी पर नहीं थीं। वे अपने घर पर थीं। रात की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मी और संविदा कर्मचारियों पर छोड़ रखी थी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस गंभीर लापरवाही पर सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने एक महिला कर्मी रत्ना के निलंबन की संस्तुति की है। साथ ही दो संविदा कर्मियों वंदना और हेमलता की सेवा समाप्त करने के लिए निदेशालय को पत्र भेजा है। तीन होमगार्डों के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिखा गया है। अधीक्षक कल्पना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसीएम-छह को निर्देश दिए हैं।