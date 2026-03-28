Kanpur Weather: धूप का तेवर, बादलों की एंट्री—जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने दिलचस्प करवट ली है। सुबह की शुरुआत जहां तेज धूप के साथ हुई, वहीं आसमान में जगह-जगह बादलों की हल्की आवाजाही ने मौसम को थोड़ा रहस्यमय बना दिया है। धूप की तीव्रता साफ तौर पर महसूस की जा रही है, लेकिन बीच-बीच में बादलों का आना लोगों को थोड़ी राहत भी दे सकता है।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस एन सुनील पांडेय के अनुसार, आज क्षेत्र में उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव फिर से मजबूत होता दिख रहा है। सुबह के समय धीमी रफ्तार से चलने वाली ये हवाएं दोपहर तक 1 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ सकती हैं। हवाओं की यह चाल वातावरण में हल्की ठंडक बनाए रखने की कोशिश करेगी, लेकिन तेज धूप के कारण गर्मी का असर पूरी तरह कम नहीं होगा।
दिन के तापमान में आज बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत हैं। तेज धूप और शुष्क वातावरण के चलते दोपहर के समय गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। खासकर शहरों में, जहां कंक्रीट और वाहनों की गर्मी मिलकर तापमान को और अधिक बढ़ा देती है, वहां हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचें और शरीर को हाइड्रेट रखें।
आज के मौसम की एक खास बात यह भी है कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आमतौर पर साफ आसमान में रातें ठंडी होती हैं, लेकिन बादलों की मौजूदगी गर्मी को धरती के पास ही रोक लेती है। यही कारण है कि आज रात सामान्य से थोड़ी ज्यादा गर्म रह सकती है, जिससे लोगों को उमस का एहसास भी हो सकता है।
कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी इलाकों में हवाओं का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। ये हवाएं वातावरण में हलचल बनाए रखेंगी, जिससे उमस का स्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन गर्मी का असर बना रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खुले मैदान अधिक होते हैं, वहां हवाओं का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है, जबकि शहरों में इसका प्रभाव सीमित रह सकता है।
आज का मौसम धूप और बादलों के बीच संतुलन बनाता नजर आएगा। दिन में गर्मी अपने तेवर दिखाएगी, जबकि शाम और रात में बादलों की वजह से हल्की राहत के साथ उमस भी बनी रह सकती है। मौसम का यह मिश्रित रूप लोगों के लिए थोड़ा असहज जरूर हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतकर इससे बचाव किया जा सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का पैटर्न बना रह सकता है, जहां धूप के साथ बादलों की आवाजाही और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को लगातार मौसम के अपडेट पर नजर रखने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है।
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