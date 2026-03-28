Kanpur Weather: धूप का तेवर, बादलों की एंट्री—जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

दिन के तापमान में आज बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत हैं। तेज धूप और शुष्क वातावरण के चलते दोपहर के समय गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। खासकर शहरों में, जहां कंक्रीट और वाहनों की गर्मी मिलकर तापमान को और अधिक बढ़ा देती है, वहां हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचें और शरीर को हाइड्रेट रखें।