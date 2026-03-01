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Kanpur News:“जय श्रीराम” के नारों से गूंजा कानपुर, रामनवमी की शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

Ram Navami Kanpur:कानपुर के रावतपुर में रामनवमी पर निकली भव्य शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल-नगाड़ों, झांकियों और जय श्रीराम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 27, 2026

कानपुर। रामनवमी के पावन अवसर पर शहर के रावतपुर क्षेत्र में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रामलला मंदिर से निकली भव्य शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। करीब पांच किलोमीटर लंबे मार्ग पर निकली इस शोभायात्रा ने पूरे क्षेत्र को राममय बना दिया। “जय श्रीराम” के गगनभेदी नारों के बीच श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ शोभायात्रा में शामिल हुए।

तय मार्ग पर भव्य स्वागत, जगह-जगह पुष्पवर्षा

शोभायात्रा रामलला मंदिर से शुरू होकर आनंद नगर, देशी शराब ठेका, बर्तन वाली गली, पप्पू शाह वाली गली, बकरमंडी, कुशवाहा टेंट हाउस वाली गली, ओमर वैश्य स्कूल, गणेश नगर, नमक फैक्ट्री और जय भगवान गेस्ट हाउस होते हुए तिकुनिया पार्क व प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के सामने से होकर पुनः मंदिर परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर स्वागत मंच बनाए गए, जहां आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया।

पुणे की टीम ने ढोल की थाप पर बांधा समां

इस बार शोभायात्रा की खास पहचान महाराष्ट्र के पुणे से आई कलाकारों की टीम रही। 15 बड़े ढोलों की गूंज ने पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। ढोल की ताल पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। वहीं 50 सदस्यीय टीम ने शंख और मंजीरों की मधुर ध्वनि से वातावरण को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। शंखनाद की आवाज दूर तक सुनाई देती रही, जिसने लोगों को आकर्षित किया।

आकर्षक झांकियां बनीं मुख्य आकर्षण

शोभायात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को झांकियों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास और रावण वध जैसे दृश्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही कुछ झांकियों में सामाजिक संदेश भी दिए गए, जिनमें स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रमुख रहा। बच्चों और युवाओं ने इन झांकियों में विशेष रुचि दिखाई।

विभिन्न समितियों की सहभागिता से बढ़ी भव्यता

आयोजन में शहर की कई प्रमुख समितियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मसवानपुर बड़ा मंदिर राम नवमी समिति, चपेड़ा पुलिया राम नवमी समिति, एम ब्लाक काकादेव, विजय नगर, कल्याणपुर, आनंद नगर, केशव नगर और कैलाश नगर हनुमान मंदिर सेवा समिति सहित कई संगठनों ने अपनी झांकियों के साथ शोभायात्रा में हिस्सा लिया। इसके अलावा बजरंग दल की शोभायात्राओं सहित लगभग 15 अन्य स्थानों से भी शोभायात्राएं रामलला मंदिर पहुंचीं, जिससे आयोजन और भी भव्य हो गया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी गई निगरानी

शोभायात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के नेतृत्व में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी, एडीसीपी पश्चिम राजेश पांडेय और एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तीन कंपनियां पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहीं। पूरे आयोजन पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी गई, जिससे हर गतिविधि की निगरानी सुनिश्चित हो सकी।

बच्चों और युवाओं में दिखा खास उत्साह

रामनवमी की इस शोभायात्रा में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई बच्चे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की वेशभूषा में नजर आए। हाथों में भगवा ध्वज लिए युवा जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते श्रद्धालुओं ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया।

सेवा भाव भी रहा खास, जगह-जगह लगे भंडारे

शोभायात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह-जगह भंडारे और जलपान की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को शरबत, पानी और प्रसाद वितरित किया गया। स्वयंसेवकों ने पूरे आयोजन के दौरान व्यवस्था संभालते हुए सेवा भाव का परिचय दिया।

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ आयोजन

आयोजन समिति और प्रशासन के बेहतर समन्वय के चलते शोभायात्रा बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। देर शाम तक पूरा रावतपुर क्षेत्र रामभक्ति में डूबा रहा। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया।

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Published on:

27 Mar 2026 09:56 pm

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