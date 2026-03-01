Kanpur News:“जय श्रीराम” के नारों से गूंजा कानपुर, रामनवमी की शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

शोभायात्रा रामलला मंदिर से शुरू होकर आनंद नगर, देशी शराब ठेका, बर्तन वाली गली, पप्पू शाह वाली गली, बकरमंडी, कुशवाहा टेंट हाउस वाली गली, ओमर वैश्य स्कूल, गणेश नगर, नमक फैक्ट्री और जय भगवान गेस्ट हाउस होते हुए तिकुनिया पार्क व प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के सामने से होकर पुनः मंदिर परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर स्वागत मंच बनाए गए, जहां आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया।