Medical College: उत्तर प्रदेश में कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में अब बॉडी के खराब यानि डेड अंगों का संग्रहालय बनेगा।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के बाद निकाले गए डेड अंग अब मेडिकल स्टूडेंट्स के काम आएंगे। इसके तहत हर विभाग में इन अंगों का म्यूजियम बनाने का फैसला लिया गया है। म्यूजियम के सहारे मेडिकल छात्र-छात्राएं पढ़ाई करेंगे। उनके लिए लाइब्रेरी भी विभागवार बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत स्त्री रोग विभाग से की जा रही है, इसके लिए मैटरनिटी विंग में जगह भी चिह्नित कर ली गई है। अभी तक मेडिकल छात्र-छात्राएं मेन लाइब्रेरी और एनॉटॉमी विभाग में जाकर पढ़ाई करते हैं। विभागवार उन्हें म्यूजियम की सुविधा ही नहीं मिल रही।

Bad parts of body will also work a unique museum will be made of dead parts in Kanpur