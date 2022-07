Monkeypox in UP: महिला में दिखे मंकीपॉक्स जैसे लक्षण तो भाग खड़ी हुई मेडिकल की टीम, भेजा गया सैंपल

Monkeypox News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक महिला में मंकीपॉक्स जैसे लक्षण दिखे तो मेडिकल टीम भाग खड़ी हुई। इतना ही नहीं बल्कि हड़कंप मच गया।

एक महिला में मंकी पाक्स जैसे लक्षण देखकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में औरैया से डाक्टरों की टीम बिधूना पहुंची। महिला का सैंपल लिया गया। साथ ही उसे घर पर रहने की सलाह दी गई। हालांकि, लखनऊ केजीएमयू के डाक्टरों ने मामले को संदिग्ध मंकी पाक्स नहीं माना है।

Symptoms like monkeypox seen in the woman medical team ran away sample was sent