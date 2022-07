सिजोफ्रेनिया मरीजों के लिए नए सॉल्ट की दवा, कैरीप्राजीन साल्ट का किया ट्रायल

UP News: सिजोफ्रेनिया के मरीजों के लिए नए सॉल्ट की दवा से मरीजों को अब अलग अलग दवाइयां नहीं लेनी होगी। डॉक्टरों ने शोध करके नए साल्ट का ट्रायल किया है।

सिजोफ्रेनिया के मरीजों के लिए नए सॉल्ट की दवा ने बड़ी राहत दी है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के डॉक्टरों ने 200 मरीजों पर इसका ट्रायल किया तो बेहतर परिणाम सामने आए। मरीजों की न सिर्फ नकारात्मक सोच में सुधार हुआ और उनमें दवा के प्रतिकूल असर भी नहीं दिखे। दवा के सेवन से वजन नहीं बढ़ा और डायबिटीज होने का खतरा भी शून्य पाया गया। मनोरोग विभाग में नोडल अधिकारी डॉ.गणेश शंकर की देखरेख में कैरीप्राजीन साल्ट का छह महीने तक ट्रायल किया गया।

Trial of new salt drug Cariprazine salt for patients of schizophrenia