शिव मंदिर कब्जाने में बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार बाबा आरोपी, बेटे और बेटी के खिलाफ जांच

Kanpur News: कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा पर शिव मंदिर कब्जा का आरोपी बताया गया।

कानपुर चमनगंज में शिव मंदिर में कोठरी दर्शाकर बेटी और बेटे के नाम रजिस्ट्री कराने वाले बाबा बिरयानी के मालिक हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा को पुलिस ने आरोपित माना है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से मुख्तार के खिलाफ रिमांड हासिल कर ली है। इसे जेल में तामील भी करा दिया है। मुख्तार बाबा की बेटी और बेटे के खिलाफ विवेचना अभी जारी है। पुलिस इस मामले में संबंधित दस्तावेज एकत्र कर रही है।

Investigation against Baba Biryani owner Mukhtar Baba son and daughter in Shiv mandir encroachment case