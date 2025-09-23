Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

कार में टक्कर के बाद भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच हाथापाई, कांग्रेस नेता ने मांगी माफी

BJP and Congress leaders cars collide, Congressman apologizes कानपुर में बीजेपी पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष के बीच कार टक्कर के बाद मारपीट हो गई। पुलिस कांग्रेस नेता को थाना ले आई। कोतवाली में भी दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 23, 2025

BJP and Congress leaders cars collide, Congressman apologizes कानपुर में भाजपा नेता और कांग्रेस नेता की कर आपस में टकरा गई। इसके बाद दोनों कार सवारों में जमकर हाथापाई हुई। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। भाजपा नेता ने पार्टी कार्यालय को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कांग्रेस नेता को थाने पर ले आई। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लेकिन कांग्रेस नेता ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। भाजपा नेता ने भी उन्हें माफ कर दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।

बीजेपी क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी से मारपीट

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोमदत्त प्लाजा के निकट बीजेपी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी और कानपुर नगर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान के बीच हाथापाई हो गई। मामला कारों के टक्कर से जुड़ा है। भाजपा क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने बताया कि वह पार्टी कार्यालय से वापस आ रहे थे। प्लाजा के पास यू टर्न लेने के दौरान कांग्रेस के कानपुर महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान की कार ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।

भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे

सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और मोहम्मद इरफान को थाना ले आई। इधर अनूप अवस्थी ने पार्टी कार्यालय को घटना की जानकारी दी तो मौके पर समर्थक भी पहुंच गए। मोहम्मद इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों कारों में टक्कर के बीच विवाद हो गया था। जिसे बाद में दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया। अनूप अवस्थी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई है। मोहम्मद इरफान ने माफी मांग ली है। वह बीजेपी वाले हैं। उन्होंने मामले को तूल देना उचित नहीं समझा। फिलहाल मामला चर्चा में बना हुआ है।

Published on:

23 Sept 2025 07:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कार में टक्कर के बाद भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच हाथापाई, कांग्रेस नेता ने मांगी माफी

