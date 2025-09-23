कार में टक्कर के बाद भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच हाथापाई, कांग्रेस नेता ने मांगी माफी

सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और मोहम्मद इरफान को थाना ले आई। इधर अनूप अवस्थी ने पार्टी कार्यालय को घटना की जानकारी दी तो मौके पर समर्थक भी पहुंच गए। मोहम्मद इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों कारों में टक्कर के बीच विवाद हो गया था। जिसे बाद में दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया। अनूप अवस्थी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई है। मोहम्मद इरफान ने माफी मांग ली है। वह बीजेपी वाले हैं। उन्होंने मामले को तूल देना उचित नहीं समझा। फिलहाल मामला चर्चा में बना हुआ है।