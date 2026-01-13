भाजपा विधायक बोले- …नहीं तो मस्जिदों के सामने मिलेगा सूअर की बोटी, हमारा इतिहास बहुत गंदा

BJP MLA Rahul Bachcha Sonkar warning कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास गोवंश के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने 48 घंटे की चेतावनी दी और कहा, "यदि 48 घंटे के अंदर संतोषजनक कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होती है तो बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की मस्जिदों के सामने सूअर की बोटी रखी जाएगी।ऑफिस में बैठकर नौकरी करने वाले आप लोग हमारा इतिहास नहीं जानते हैं।" इसके पहले देर रात तक जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाने और फांसी देने की मांग की। इसके पहले पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।