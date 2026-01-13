भाजपा विधायक बोले- …नहीं तो मस्जिदों के सामने मिलेगा सूअर की बोटी, हमारा इतिहास बहुत गंदा

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस
BJP MLA Rahul Bachcha Sonkar warning कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास गोवंश के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने 48 घंटे की चेतावनी दी और कहा, "यदि 48 घंटे के अंदर संतोषजनक कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होती है तो बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की मस्जिदों के सामने सूअर की बोटी रखी जाएगी।ऑफिस में बैठकर नौकरी करने वाले आप लोग हमारा इतिहास नहीं जानते हैं।" इसके पहले देर रात तक जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाने और फांसी देने की मांग की। इसके पहले पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास गोवंश मिलने की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने सीधे पुलिस को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी और संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्हौर के अंदर जितनी भी मस्जिद हैं उनके दरवाजे पर सूअर की बोटी ना मिले तो मेरा नाम बदल देना।
भाजपा विधायक ने कहा कि यदि आपके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है तो कार्रवाई करें। गोवंश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल हिंदुत्ववादियों की नहीं है। यह भारत है। गोवंश की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, चाहे व्यक्ति वर्दी में हो या फिर सामान्य कुर्ते-पायजामे में हो।
भाजपा विधायक ने कहा कि आप अपने उच्च अधिकारियों को बता दीजिए कि यहां कोई राजनीति नहीं हो रही है। आप लोग हम लोगों से परिचित नहीं हैं। आप लोगों ने ऑफिस में बैठकर नौकरी की है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा इतिहास बहुत गंदा है। हम लोग अच्छी छवि के लोग नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं।
राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि कई बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोकल एसआई ने थाने को कमाई का अड्डा बना रखा है। चौबेपुर थाना क्षेत्र में खाली बड़े स्थान पर शनिवार की रात गोवंशों को लाया जाता है, बंद किया जाता है, रात में गोवंशों को काटा जाता है और रविवार को सप्लाई किया जाता है।
भाजपा विधायक ने व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाने को कहा। बोले घटना में जो संदिग्ध लोग हैं, उन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो 302 के हत्यारों के साथ होती है। अंत में उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी भाषा में यहां मौजूद लोगों को समझाइए कि क्या कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज, कस्बा प्रभारी प्रेम वीर सिंह, हल्का प्रभारी आफताब आलम, और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को निलंबित किया गया है।
कानपुर
उत्तर प्रदेश
