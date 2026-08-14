न काफिला, न तामझाम,ठेले पर बैठे डिप्टी सीएम, नारियल पानी पीते हुए भरत का पूछ लिया हाल, वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम के इस अंदाज की सराहना की। लोगों ने कहा कि आम व्यक्ति के बीच बैठकर उसका हालचाल पूछना और उसकी परेशानी जानना सकारात्मक संदेश देता है।वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स ने इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठाए। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए टिप्पणी की कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं को गरीब और आम आदमी की याद आने लगती है। यानी एक ही वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर समर्थन और सवाल, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।