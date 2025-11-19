दुल्हन बोली- वह लुटेरी नहीं बल्कि दरोगा लूटेरा दूल्हा है, जिसने शादी के नाम पर उससे स्कॉर्पियो ली

Robber bride vs. robber groom कानपुर में लुटेरी दुल्हन के नाम से गिरफ्तार की गई महिला ने अपने दरोगा पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं।‌ उन्होंने कहा कि कौन सी दुल्हन होगी जो शादी के लिए पति को स्कॉर्पियो देगी? दरोगा किसी न किसी बहाने उससे रुपए लेता रहा है। जिसके पास अपना एक शौचालय नहीं था। उससे पैसे लेकर घर बनवा लिया। ‌नौकरी के नाम पर भी रुपए लिए हैं। इधर पुलिस को अदालत से बड़ा झटका लगा। जब लुटेरी दुल्हन के नाम पर गिरफ्तार महिला को अदालत ने बीते मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया था। पुलिस महिला को रिमांड पर लेने गई थी। इधर दरोगा ने बताया कि महिला के लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह जांच में यह साबित हो चुका है।