डीसीपी ने कार में बैठे-बैठे तीन दरोगाओं को इस हालत में देखा कि कर दिया लाइन हाजिर, डीसीपी ट्रैफिक को भी पत्र

DCP saw three inspectors in such a condition कानपुर में डीसीपी ने तीन दरोगाओं को इस स्थिति में देखा कि सभी को लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज से जवाब तलब किया है। टीएसआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसीपी ट्रैफिक को पत्र भेजा गया है।

कानपुर•Jan 27, 2025 / 09:07 am• Narendra Awasthi

DCP saw three inspectors in such a condition कानपुर में तीन दरोगाओं को डीपी पश्चिम ने लाइन हाजिर कर दिया। जबकि डीसीपी यातायात को टीएसआई के खिलाफ कार्रवाई करने को लिखा है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज से भी जवाब तलब किया है। घटना जाम से जुड़ा हुआ है। जब डीसीपी पश्चिम संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होने के लिए बिल्हौर जा रहे थे। वह काफी समय तक जाम में फंसे रहे। इस दौरान उन्होंने गाड़ी में बैठे-बैठे जो कुछ देखा उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।