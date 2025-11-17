दिल्ली विस्फोट: डॉक्टर शाहीन के पास तीन पासपोर्ट, एक कानपुर के पते से बनाया गया

फोटो सोर्स- कानपुर मेडिकल कॉलेज
Dr Shaheen three passports दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आई महिला टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन के खिलाफ हो रही जांच में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के पास तीन पासपोर्ट मिले हैं। जिनमें एक कानपुर के पते से भी बना है। जो देश को दहलाने की साजिश रच रही थी। एटीएस के खुलासे में यह जानकारी सामने आई है। जिसमें 32 कारों से देश के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट करने की योजना थी। दिल्ली विस्फोट की जांच की एनआईए, एटीएस, आईबी सहित अन्य जांच एजेंसियां कर रही है।
डॉक्टर जलसी से भी नाम जुड़ा डॉक्टर शाहीन का
उत्तर प्रदेश के कानपुर के डा शाहीन का नाम डॉक्टर जलसी से भी जुड़ रहा है। जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सीरियल बम ब्लास्ट किया था। 5 दिसंबर 1993 में राजस्थान और कानपुर में किए गए थे। जिसे 'डॉक्टर बम' का नाम दिया गया था। उसी तर्ज पर 32 कारों के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में सीरियल विस्फोट करके आतंक फैलाने की योजना थी।
जिसमें एक पासपोर्ट डॉक्टर शाहिल ने पिता के पते से बनवाया था। जबकि दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के पते से बना है। तीसरा पासपोर्ट उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के एड्रेस से पर बना है। जिसमें डॉक्टर परवेज अंसारी का नाम गार्जियन के रूप में दर्ज है। एड्रेस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ केंपस लिखा गया है। जांच में जानकारी हुई कि अलग-अलग पासपोर्टों से तीन बार पाकिस्तान और 6 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुकी है। जांच एजेंसियां अब भाई बहन की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है।
