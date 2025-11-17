दिल्ली विस्फोट: डॉक्टर शाहीन के पास तीन पासपोर्ट, एक कानपुर के पते से बनाया गया

Dr Shaheen three passports दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आई महिला टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन के खिलाफ हो रही जांच में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के पास तीन पासपोर्ट मिले हैं। जिनमें एक कानपुर के पते से भी बना है। जो देश को दहलाने की साजिश रच रही थी। एटीएस के खुलासे में यह जानकारी सामने आई है। जिसमें 32 कारों से देश के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट करने की योजना थी। दिल्ली विस्फोट की जांच की एनआईए, एटीएस, आईबी सहित अन्य जांच एजेंसियां कर रही है।