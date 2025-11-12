दिल्ली ब्लास्ट में 2 को उठाया, डॉ. परवेज के घर से 3 की-पैड फोन बरामद, जानें शाहीन के आतंकी कनेक्शन

लखनऊ में डॉ. परवेज के घर NIA की बड़ी कार्रवाई | Image Source - 'X' @ncrpatrika
Dr shaheen kanpur nia ats raids: दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन अंसारी के खिलाफ जांच का दायरा और बढ़ गया है। उन्होंने प्रयागराज से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री हासिल की थी और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थीं। अब NIA और ATS की टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं और कॉलेज में उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं।
सूत्रों के अनुसार, डॉ. शाहीन चमनगंज इलाके में रहती थीं। एजेंसियों ने वहां से भी महत्वपूर्ण इनपुट जुटाए हैं। शाहीन को फरीदाबाद मॉड्यूल की प्रमुख सदस्य बताया जा रहा है, जिसने देशभर में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शाहीन ने अपने साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर दो वर्षों तक विस्फोटक सामग्री जमा की थी और जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग के लिए सक्रिय रूप से काम करती थीं।
इसी कड़ी में लखनऊ में डॉ. परवेज के घर NIA ने छापा मारकर 3 की-पैड फोन बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि इन मोबाइल फोनों में आतंकी गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारियां छिपी हो सकती हैं। इन फोनों की तकनीकी जांच साइबर विशेषज्ञों की टीम कर रही है। साथ ही, पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि शाहीन और परवेज के बीच कोई सीधा संपर्क था या नहीं।
कानपुर मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुशवाहा ने कहा, “हमने शाहीन के साथ कुछ समय तक काम किया, लेकिन उनकी गतिविधियों से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह किसी गलत काम में शामिल हो सकती हैं। कल शाम ही प्रिंसिपल से पता चला कि उन्हें दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे आम इंसान की तरह ऑफिस आती थीं और सौंपा गया काम पूरी जिम्मेदारी से करती थीं।”
इधर, यूपी एटीएस ने देर रात अमरोहा जिले में दो गांवों अतरासी और उझारी में छापेमारी की है। अतरासी से सलमान और उझारी से नसर नामक युवकों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों से दिल्ली ब्लास्ट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पुलिस को हालांकि एटीएस की इस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई थी।
इस बीच, यूपी एटीएस की एक टीम गुजरात रवाना हुई है, जहां हाल ही में तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से दो आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टीम इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि दिल्ली ब्लास्ट, शाहीन नेटवर्क और गुजरात के मॉड्यूल में कोई लिंक है या नहीं।
