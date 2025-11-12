दिल्ली ब्लास्ट में 2 को उठाया, डॉ. परवेज के घर से 3 की-पैड फोन बरामद, जानें शाहीन के आतंकी कनेक्शन

Dr shaheen kanpur nia ats raids: दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन अंसारी के खिलाफ जांच का दायरा और बढ़ गया है। उन्होंने प्रयागराज से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री हासिल की थी और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थीं। अब NIA और ATS की टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं और कॉलेज में उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं।