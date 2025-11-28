दिल्ली से बनारस जा रही स्लीपर बस में लगी आग, जान की बाजी लगाकर पुलिस ने बचाया यात्रियों को

दिल्ली से अपने घर जा रहे बनारस के हितेश ने बताया कि बस की छत पर काफी सामान लदा हुआ था। जिसकी शिकायत भी की गई थी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आग की चपेट में आने से उनका लाखों का सामान जल गया। दिल्ली से काशी जा रहे सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बस के ऊपर उनका भी सामान रखा था। वह भी आग की चपेट में आ गया। राहत की बात यह रही कि जनहानि नहीं हुई। लोगों ने संभावना व्यक्त की कि बस के ऊपर रखे सामान की वजह से आग लगी है। स्लीपर बस में आग के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। देखते-देखते बस धू-धू कर जलने लगी। हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।‌