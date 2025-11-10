  डिप्टी सीएम बृजेश पाठक वंदे मातरम को लेकर बोले- सपा वोटो की तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रही

Deputy CM Brijesh Pathak said about Vande Mataram कानपुर में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के वंदे मातरम का विरोध करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोटों के तुष्टीकरण के लिए यह विरोध किया जा रहा है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत का विरोध करके समाजवादी पार्टी देश की संस्कृति पर प्रहार कर रही है। देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत भारत की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।